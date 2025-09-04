Giorgio Armani gehörte über Jahrzehnte zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Jetzt ist der Italiener mit 91 Jahren gestorben.
04.09.2025 - 16:12 Uhr
Der italienische Modemacher Giorgio Armani ist tot. Der Besitzer des gleichnamigen Milliardenkonzerns starb im Alter von 91 Jahren, wie das Modehaus in den sozialen Medien mitteilte. Er habe bis zu seinen letzten Tagen gearbeitet und sei nun im Kreise seiner Liebsten gestorben, hieß es. Armani zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt.