Beide Marken stehen für italienische Luxusmode. Nun ist das 1978 von Gianni Versace gegründete Haus unter dem Dach der größeren und älteren Konkurrenz.
02.12.2025 - 12:12 Uhr
Mailand - Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern in Mailand mit. In den vergangenen Jahren war Versace - benannt nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace - unter dem Dach der Gesellschaft Capri Holdings aus den USA.