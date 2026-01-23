Anne Hathaway, Liz Hurley und Anna Wintour trauern in Rom um Valentino. Die italienische Filmlegende Sophia Loren hinterließ dem Modeschöpfer zum Abschied einen besonderen Gruß.
23.01.2026 - 12:06 Uhr
Rom - Familie, Freunde und internationale Stars nehmen Abschied von dem verstorbenen italienischen Modemacher Valentino. Vor der Basilika Santa Maria degli Angeli in Rom versammelten sich Prominente wie die Schauspielerinnen Anne Hathaway (43) und Liz Hurley (60) sowie die langjährige Chefredakteurin der Modezeitschrift "Vogue" Anna Wintour (76), um an der Trauerfeier für den mit 93 Jahren gestorbenen Designer teilzunehmen.