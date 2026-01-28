In Berlin steht die Fashion Week an. Da geht es um neue Trends. Vintage-Freunde setzen dagegen auf einen alten Klassiker, ein Thema, das immer wieder polarisiert: Pelz. Was steckt dahinter?
Berlin/Bonn/Völklingen - Der Pelzmantel erlebt ein Comeback, vor allem als "Oma-Pelz" oder auch als umgearbeitetes Unikat, wie Betreiber von Secondhand-Läden und Kürschner berichten. "Das ist das erste Jahr, in dem diese speziellen Oma-Pelzmäntel wieder richtig in Mode kommen", sagt etwa Rosemoon Cunningham, Mit-Inhaberin von "Ophelia Vintage" in Berlin-Friedrichshain. Tierschützer sehen selbst das Tragen gebrauchter Pelze kritisch.