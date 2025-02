Junge tragen wieder Pelz – und nicht immer ist es „Fake Fur“. Vintage-Plattformen und Auktionshäuser spüren den Trend. Tierschutzorganisationen wie Peta versuchen dagegenzuhalten.

Theresa Schäfer 12.02.2025 - 16:00 Uhr

Ist der echt? Oder gut imitiert? Tragen die junge Frau in der Schlange an der Supermarktkasse oder der Hipster, der einem in der Straßenbahn gegenübersitzt, wirklich Nerz oder Zobel – oder nur gut gemachten „Fake Fur“? In diesem Winter sieht man in den Fußgängerzonen, was Prada, Balenciaga oder Valentino auf den Laufstegen schon länger propagieren: Pelz feiert sein Comeback.