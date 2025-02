Mit liebevollen Worten gratuliert Leni Klum, die Tochter von Model Heidi Klum, ihrem Adoptivvater Seal zum 62. Geburtstag und teilt mit ihren Followerinnen und Followern seltene Kindheitsfotos.

Selina Schwarzbach 20.02.2025 - 14:40 Uhr

Leni Klum hat ihrem Adoptivvater Seal mit einem emotionalen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert: „Seit Tag eins der beste Papa, alles Gute zum Geburtstag“. Der britische Musiker wurde am 19. Februar 62 Jahre alt. Die liebevolle Nachricht, gefolgt von einem Herz-Emoji, wird in dem Beitrag von persönlichen Aufnahmen begleitet. Auf den zwei Bildern aus der Kindheit der inzwischen 20-Jährigen ist Leni Klum gemeinsam mit dem Sänger zu sehen. In ihren Instagram-Storys teilt die Tochter des deutschen Models Heidi Klum weitere Kindheitsaufnahmen, auf denen Seal zu sehen ist.