Leonberger Schiff-Festwagen Cohns Kahn könnte bald wieder in See stechen
Beim Leonberger Pferdemarkt 2024 sorgt die „MS Leonberg II“ für Diskussionen. Jetzt scheint ein Käufer für den voluminösen Titanic-Nachbau gefunden.
Noch bei der Amtseinführung des Oberbürgermeisters wurde gescherzt, das Leonberger Schiff bekomme ja jetzt einen neue Kapitän. Doch daraus wird wohl nichts werden. In der Jahresendsitzung des Gemeinderates verkündete Tobias Degode, dass die Chancen für einen Verkauf der „MS Leonberg II“ gut stünden. Man sei mit einem Interessenten in Gesprächen, ein guter Abschluss stehe bevor. Wer das 16 Meter lange Modellschiff erwerbe, will der OB aber erst sagen, wenn das Geschäft unter Dach und Fach ist.