Am Samstag bieten Händler aus ganz Europa im Gewerbegebiet Leo West Raritäten aus der bunten Welt der Modellbahnen an

Thomas Slotwinski 23.06.2025 - 11:48 Uhr

Das Gewerbegebiet Leo-West wird am Samstag, 28. Juni, einmal mehr zum Treffpunkt von Modellbahn-Freunden aus der ganzen Region. Das Fachgeschäft Eisenbahn-Walter veranstaltet vor und in den eigenen Räumen im Längenbühl 6 von 8 bis 13 Uhr die Fachmesse Leo-Lok. Zu der kommen mehr als 50 Händler aus ganz Europa nach Leonberg und haben etliche Raritäten im Gepäck, die sonst nicht so ohne Weiteres zu haben sein dürften. Ein idealer Treffpunkt zum Schauen, Staunen und natürlich Kaufen. Das Leonberger Traditionsunternehmen Walter ist seit Jahrzehnten unter Modellbahnfreunden für außergewöhnliche Exponate bekannt.