140 Quadratmeter ist die imposante Anlage des Clubs Modellbahn65 in Stuttgart groß. 35 Züge begeben sich in der Miniaturwelt auf die Reise. Besucher können das Bastelparadies am Wochenende 18. und 19. Januar entdecken.

Oliver Im Masche 15.01.2025 - 15:57 Uhr

Wer die Bastelwelt des Clubs Modellbahn65 Stuttgart besucht, begibt sich auf eine Zeitreise. Mit viel Liebe zum Detail pflegt und erweitert die Freizeitgruppe eine Modellbahnanlage in der Spur H0, die die 1960er Jahre im Miniaturformat am Leben erhält. Das Besondere daran ist also, dass die Eisenbahnen Modelle von Zügen sind, die damals in ganz Deutschland gefahren sind. Es sind auch ausschließlich Modellautos unterwegs, die heute liebevoll Oldtimer genannt werden. Daher auch der Name des Clubs: Modellbahn65. „Bei aller Eisenbahnromantik funktioniert die Anlage doch mit moderner Technik“, sagt der Modellbahn65-Gruppenleiter Gerhard Hammrich. Das, worauf die große Deutsche Bahn im Zuge der Digitalisierung des Betriebs im großen Stil bisher und noch in den nächsten Jahren im Großraum Stuttgart setzen will, ist im vermeintlich Kleinen bei den Stuttgarter Modellbauern schon Wirklichkeit.