Der 23-jährige Rafael Alkhouri Elyas und Leander Gottwald, 26, aus Fellbach kreieren Mode aus Stoffen und Kleidern, die andere wegwerfen. Wir zeigen Bilder von ihrer ersten Modenschau.
01.12.2025 - 14:24 Uhr
Leander Gottwald ist gelernter Koch. Der 26-Jährige hat im Hotel Bareiss in Baiersbronn – mit Drei-Sterne-Restaurant – gelernt und in internationalen Küchen in St. Moritz oder Neuseeland gearbeitet. Rafael Alkhouri Elyas, 23 Jahre, hat in Stuttgart ein Architekturstudium mit dem Bachelor abgeschlossen. Gemeinsam machen die beiden Fellbacher jetzt „Up-Cycling-High-Fashion-Mode“.