Laut, bunt, schrill – und gut: Stuttgarts Fashion-Szene trifft sich am Samstag in den Wagenhallen. Kann die Stadt zur Modemetropole werden? Ein Designer kämpft dafür.
Stuttgarts Modeszene hat sich an diesem Samstagabend im Projektraum der Wagenhallen versammelt um Stjepan Cukas neuste Linie zu bestaunen. Bei Secco und Snacks wird es sich gegen 20 Uhr so langsam gemütlich gemacht. Wer einen Sitzplatz hat, ist lucky, denn der Laden ist rappelvoll. Das Farbenspiel, das sich später in der Mode zeigen wird, ist auch von Beginn an im Raum zu spüren: Lichtröhren ziehen sich unter den Stahlträgern durch den Raum und tauchen den Laufsteg in warmes Licht. Darunter rücken die Stuhlreihen enger zusammen. Viel Schwarz im Publikum, dazwischen vereinzelte Farbakzente. Die Gespräche werden leiser. Gleich geht es los.