Lola Weippert kam während ihres Sommerurlaubs mit einer Hirnhautentzündung ins Krankenhaus. Nun ist die Moderatorin nach eigenen Worten wieder bereit durchzustarten.
25.08.2025 - 08:59 Uhr
Moderatorin Lola Weippert hat ihren Krankenhausaufenthalt gut überstanden. „Ich bin zurück nach 3 Wochen Zwangspause und danke euch fürs an mich denken“, schrieb die 29-Jährige auf Instagram. „Ich lag mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein“, schrieb Weippert weiter.