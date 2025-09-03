„Ich habe lange so getan, als müsste ich es alleine schaffen“: Wie Lola Weippert mit ADHS kämpft und warum sie nun auf Medikamente setzt.
03.09.2025 - 12:25 Uhr
Moderatorin Lola Weippert will künftig mit Medikamenten gegen ihre ADHS-Erkrankung angehen. „Ich bin bereit, Medikamente auszuprobieren und Strategien zu lernen, die mich unterstützen“, schrieb die 29-Jährige auf Instagram. Sie empfinde das nicht als Schwäche, sondern sei endlich stark genug, sich einzugestehen, dass Hilfe von außen sie weiterbringen könnte.