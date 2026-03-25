Moderne Freikirche belebt City Vom Sportgeschäft zur Kirche: Gospelhouse jetzt in Fellbach
Ein markantes Gebäude in Fellbach, ehemals Sportgeschäft und Bäckerei, wird mit neuem Leben gefüllt. Eine Kirche zieht ein und plant Großes für die Stadt.
Ein markantes Gebäude in Fellbach, ehemals Sportgeschäft und Bäckerei, wird mit neuem Leben gefüllt. Eine Kirche zieht ein und plant Großes für die Stadt.
Einen idealeren Standort, um Aufmerksamkeit zu erreichen, kann man sich kaum vorstellen: Mitten in der Fellbacher City, an der Ecke Bahnhofstraße und Tainer Straße, gegenüber der Stadtbahn-Endhaltestelle und dem Rathaus, hat das bisher in Winnenden angesiedelte Gospelhouse ein neues Domizil gefunden.