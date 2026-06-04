Video-Podcasts verbinden Bild und Ton. Formate wie «Gemischtes Hack» und «Take Me Späti» sind beliebt und erreichen deutlich mehr Menschen. Ersetzen sie bald das klassische Fernsehen?
04.06.2026 - 08:03 Uhr
Köln - Mit "Gemischtes Hack" verbinden viele den Fleischmix aus Rind und Schwein. Doch Medienprofis wissen natürlich: Hinter dem Begriff steckt Deutschlands erfolgreichster Podcast, der 2017 startete und vor anderthalb Jahren ein Update bekam. Seitdem können Fans den Gastgebern Felix Lobrecht und Tommi Schmitt nicht nur beim Plaudern zuhören, sondern sie dabei auch sehen.