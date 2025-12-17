Moderne Technik Fellbacher F3-Bad nutzt Wärme clever aus den Technikräumen
Im Fellbacher Kombibad laufen seit einigen Wochen zwei neue Wärmepumpen – eine Investition von 170.000 Euro, die Energie spart.
Als einen wichtigen Schritt in eine klimafreundliche Zukunft wertet die F3-Betriebsgesellschaft die zwei neuen Wärmepumpen, die seit Kurzem für das an der Esslinger Straße im Fellbacher Westen (Rems-Murr-Kreis) gelegene Kombibad genutzt werden. Die Gesamtinvestition hierfür liegt bei etwas unter 200.000 Euro. Die neuen Anlagen gewinnen Wärme aus der Umgebungsluft und nutzen damit eine besonders umweltschonende und wirtschaftliche Form der Energiegewinnung.