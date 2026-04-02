Sommer, Sonne und die Jalousien am Gebäude sind defekt. Ein Alptraum. Das kompetente Team von Rolladen Widmaier Renningen verspricht rasche Hilfe – dank Reparaturservice in der betriebseigenen Werkstatt.

NPG DIgital 22.04.2026 - 00:00 Uhr

„Wir bringen Schatten ins Licht“, ein Versprechen, das der Geschäftsführer Thomas Mantzoukis allen seinen Kunden gibt. Als Verdunkelungsexperte kümmert sich der Renninger Fachbetrieb um alles rund um Rollladen, Markisen, Jalousien, Outdoor-Living und Smart Home. Gerade in der warmen Jahreszeit ist es wichtig, dass defekte Jalousien umgehend repariert werden. Bei Rolladen Widmaier können sich Kunden sicher sein, dass dies schnell geschieht.

Schnelle Hilfe bei Jalousie-Schäden Wenn Jalousien klemmen, beschädigt sind oder sich nicht mehr richtig einstellen lassen, zählt vor allem eines: Zeit. Bei Rolladen Widmaier setzt der Service auf eine zügige Abwicklung vor Ort mit Reparatur in der hauseigenen Werkstatt. Dabei greifen die Mitarbeiter auf ein umfangreiches Ersatzteillager zurück. Aufwendige Einsendungen an Hersteller entfallen, wodurch Ausfallzeiten deutlich reduziert werden. Damit werden sind die reparierten Jalousien in der Regel innerhalb von zehn Tagen wieder zurück beim Kunden. Das i-Tüpfelchen: Weder die Marke noch die Tatsache, ob es sich um ein Fremdprodukt oder einen veralteten Hersteller handelt, spielt eine Rolle.

Mehrwert für Gewerbe und besondere Anforderungen

Gewerbekunden profitieren bei Rolladen Widmaier von einer Reihe spezialisierter Lösungen, die über klassischen Sonnenschutz hinausgehen und gezielt auf Sicherheit, Sichtbarkeit und Funktionalität ausgerichtet sind.

Im Bereich Sicherheit spielen sogenannte Not-Raffstores eine wichtige Rolle: Sie sind mit einem separaten Akku ausgestattet und öffnen sich im Ernstfall auch bei Stromausfall automatisch, sodass Fluchtwege frei bleiben. Gerade in Arbeits- und öffentlichen Gebäuden kann diese Technik entscheidend sein, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Risiken zu minimieren. Als erfahrener Fachbetrieb gilt Rolladen Widmaier hier als kompetenter Ansprechpartner für durchdachte Sicherheitslösungen.

Auch in puncto Außendarstellung bieten sich neue Möglichkeiten: Zip-Screens, bekannt für ihre hohe Windstabilität und flexible Lichtdurchlässigkeit, lassen sich individuell bedrucken und werden so zu großflächigen Werbeträgern. Fassadenflächen können auf diese Weise funktional genutzt und gleichzeitig gestalterisch aufgewertet werden.

Für die Gastronomie entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Beschattungskonzepte, die sowohl funktional als auch atmosphärisch überzeugen. Von großflächigen Markisen über robuste Pergola-Lösungen bis hin zu vielseitigen Innenbeschattungen entsteht ein stimmiges Gesamtbild für Außen- und Innenbereiche.

Virtueller Einblick in das Produktportfolio

Nichts geht über persönliche Beratung – auch bei Rolladen Widmaier. Dennoch bietet der Fachbetrieb einen 3D-Showroom an, der einen 360-Grad-Rundgang ermöglicht und Kunden einen ersten Eindruck über das Produktportfolio gibt. So können Kunden den seit über 65 Jahren bestehenden Verdunkelungs-Experten in einem ganz neuen Licht sehen.

Weitere Informationen zu Services und der Produktwelt finden Interessierte auf der Webseite von Rolladen Widmaier. Oder auch direkt einen Termin per E-Mail oder telefonisch vereinbaren.