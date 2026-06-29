Kein Protonenstrahl mehr im LHC-Teilchenbeschleuniger: Mit stärkeren Magneten und Detektoren wollen Forscher ab 2030 einem Mysterium des Alls nachspüren: Was steckt hinter der Dunklen Materie?

dpa 29.06.2026 - 11:38 Uhr

Genf - Wie geplant ist der große Teilchenbeschleuniger der Europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf am Montag um 06.00 Uhr abgeschaltet worden. Der LHC (Large Hadron Collider) wird in den nächsten vier Jahren in wichtigen Teilen erneuert, um mit noch mehr Protonenkollisionen weiteren Geheimnissen des Weltalls auf die Spur zu kommen. Der neue Beschleuniger HiLumi-LHC soll im Juni 2030 hochgefahren werden.