Der Modebildhauer Rebar Aziz erobert mit seinen außergewöhnlichen Kunstwerken die Welt und kleidet Superstars an. Auch er selbst ist nun ein Star – will aber trotzdem nicht nach New York oder Paris ziehen, sondern in Pforzheim bleiben. Warum?

Kai Holoch 12.11.2024 - 17:08 Uhr

Das Emma in Pforzheim ist ein ganz besonderer Ort. Pittoresk an der Enz und deren Auen gelegen, ist das ehemalige Jugendstilschwimmbad seit zehn Jahren ein Kreativzentrum – sowohl Denk-, Diskussions- und Schutzraum als auch Arbeitsort und Treffpunkt für Künstler aus der Region. Hier können sich junge Talente in Ruhe und ohne finanziellen Druck entfalten.