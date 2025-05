Podcast-Premiere im White Noise WTF happened to Gudrun Ensslin?

In einem sechsteiligen Podcast zeichnen unsere Redakteurinnen Gudrun Ensslins Weg nach und fragen sich: Was zur Hölle ist mit ihr passiert? Zum Release am 12. Mai laden das Citizen Kane Kollektiv Zeitzeug:innen, Expert:innen und unsere Hosts ins White Noise ein.