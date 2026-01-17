Als schwuler Eishockey-Profi in einer Streaming-Serie macht der Schauspieler derzeit viel von sich reden. Jetzt zeigt sich der Kanadier in Mailand in einer anderen Rolle.
17.01.2026 - 11:11 Uhr
Mailand - Der kanadische Schauspieler Hudson Williams ("Heated Rivalry") hat bei der Modewoche in Mailand sein Debüt auf dem Laufsteg gegeben. Der 24-Jährige eröffnete in Italiens Mode-Metropole die Show für die Marke Dsquared2. Williams lief in einer Winterlandschaft in gewachsten Jeans, Jeansjacke und Winterstiefeln über die Bühne und bekam reichlich Applaus.