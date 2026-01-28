Möbel Roller schließt seinen Standort in Reutlingen bis spätestens Juni 2026. Auch zwei weitere Filialen in Baden-Württemberg fallen dem Preiskampf in der Branche zum Opfer.
28.01.2026 - 16:45 Uhr
Die Reutlinger Filiale des Möbel-Discounters Roller steht vor dem Aus. Wie nun bekannt wurde, wird der Standort in Reutlingen spätestens Ende Juni 2026 seine Türen endgültig schließen. Für Kunden in der Region bedeutet dies eine weitere Einschränkung des Angebots an Möbelhäusern. Bereits jetzt läuft in der Reutlinger Filiale ein Räumungsverkauf mit stark reduzierten Preisen.