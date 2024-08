Ikea setzt auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und „coolere Dinge“. In Madrid und Oslo testet das Möbelhaus deshalb eine neue Plattform.

Der Möbelhändler Ikea testet einen Online-Gebrauchtwarenmarkt. Seit Montag ermöglicht die Plattform „Ikea Preowned“ den direkten Handel zwischen Kunden, die gebrauchte Produkte des schwedischen Konzerns kaufen und verkaufen wollen - vorerst aber nur in Madrid und Oslo. Die Testphase in den Hauptstädten Spaniens und Norwegens werde bis Jahresende laufen, wurde Ikea-Chef Jesper Brodin in der „Financial Times“ (FT) zitiert.