Die Möbelhaus-Gruppe steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeit. Das Amtsgericht Schweinfurt hat am Montag einem Insolvenzantrag im sogenannten Eigenverwaltungsverfahrens entsprochen. Betroffen ist auch der Standort Waldrems.

Frank Rodenhausen 23.07.2024 - 16:51 Uhr

Mit einem Fachhandel für Bodenbeläge zweier Brüder hat die Firmengeschichte des Familienunternehmens Föst in den 1970er-Jahren begonnen. Nun zählt die Opti-Wohnwelt-Gruppe mit Sitz im unterfränkischen Niederlauer (Kreis Rhön-Grabfeld) mit ihren insgesamt 41 Niederlassungen zu den 20 größten Möbelhändlern Deutschlands. Doch die Firma, die in Backnang-Waldrems eines ihrer umsatzstärksten Häuser betreibt, ist offenkundig in finanzielle Schieflage geraten.