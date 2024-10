Mehr als 100 Beschäftigte in Waldrems können aufatmen: Die Sanierung der Opti-Wohnwelt-Gruppe kommt laut eigenen Angaben des Unternehmens gut voran. Zwar will man sich von neun Standorten trennen – Backnang aber steht nicht auf der Streichliste.

Frank Rodenhausen 25.10.2024 - 10:52 Uhr

Seit Juli vergangenen Jahres kämpft einer der 20 größten Möbelhändler Deutschlands um das wirtschaftliche Überleben. Die in finanzielle Schieflage geratene Opti-Wohnwelt-Gruppe mit Sitz im unterfränkischen Niederlauer (Kreis Rhön-Grabfeld) hatte seinerzeit beim Amtsgericht Schweinfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Nun aber vermeldet das Familienunternehmen, das in Backnang-Waldrems, direkt an der B 14, laut eigenen Angaben eine seiner umsatzstärksten Filialen betreibt, „wichtige Meilensteine“ bei der Sanierung erreicht zu haben.