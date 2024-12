Das Haus in der Untertürkheimer Straße 2 atmet Geschichte. Seit 141 Jahren ist hier ununterbrochen eine Schreinerei beheimatet, die stets den Namen Laipple trug. Im Büro der Möbelwerkstatt Laipple haben Stefan Laipple und seine Frau Angela noch einige Werkzeuge aus längst vergangenen Zeiten als Wandschmuck hängen. Eine hölzerne Schraubzwinge beispielsweise, die im täglichen Einsatz schon vor Jahrzehnten Nachfolgerinnen aus Metall Platz gemacht hat.

Von 1. Januar an wird aus den Fenstern der Werkstatt kein Lärm von Kreissäge oder Hobelmaschine mehr dringen, denn die Produktion des Traditionsbetriebs zieht nach Urbach und geht in die Schreinerei Eichenschild über. Dennoch wird vorerst weiterhin „Laipple“ über dem Eingang zum Fellbacher Showroom stehen, denn die Ausstellungs- und Beratungsräume bleiben erhalten. Der Schreinermeister und Holztechniker Stefan Laipple wird die Kunden aus Fellbach und Umgebung weiter hier beraten – nur eben im Auftrag des neuen Inhabers Malte Eberle.

Ein Foto aus vergangenen Zeiten Foto: Laipple

„Es ist in den heutigen Zeiten nicht selbstverständlich, dass man einen Nachfolger im Handwerk findet“, sagt der 62-Jährige. Verschiedene Optionen hat der Schreinermeister geprüft, aber mit keinem Bewerber kam es zum Abschluss. Dann erinnerte sich Stefan Laipple an seinen ehemaligen Auszubildenden, der 2022 die Gesellenprüfung als Zweitbester seines Jahrgangs bestanden hat. Bereits während dieser Lehrzeit gründete der aus einer Schreinerfamilie stammende Malte Eberle in der elterlichen Garage ein eigenes Solounternehmen. Eine dank umfangreicher Vorkenntnisse erhaltene Ausnahmegenehmigung der Handwerkskammer machte das auch ohne Meisterbrief möglich.

Im Schreinerhandwerk ist das Dasein als Einzelunternehmer jedoch nicht immer erheiternd, denn mitunter gilt es, schwere Möbel zu schleppen und auch der Maschinenpark will ausgelastet sein. Folglich kam das Angebot aus Fellbach, die Firma Laipple samt Kundenstamm, Maschinen und vor allem mit dem angestellten Meister und den beiden bewährten Schreinergesellen zu übernehmen, gerade rechtzeitig.

Malte Eberle kann seine neue Halle in Urbach jetzt optimal ausstatten und sich auch an größere Objekte wagen. Die meisten davon werden jedoch kleiner und leichter sein, als jene Produkte, mit denen der 28-Jährige ursprünglich seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte. Nach dem Abitur am Weinstädter Remstalgymnasium absolvierte er ein Bachelorstudium der Fahrzeug- und Motorentechnik. Noch vor dem Berufsantritt kam dann jedoch der Umschwung: „Mir wurde klar, dass ich in der Welt des Automobils falsch bin. Ich brauche etwas, wo ich täglich das Werk meiner Hände sehe.“ Damit ist er nicht der Einzige. Der Fellbacher Schreinermeister Felix Völz beispielsweise kann einen Masterabschluss in Elektro- und Informationstechnik vorweisen und wurde kürzlich Bestmeister seiner Zunft.

Stefan Laipple und seine Frau Angela sind sehr froh über die gelungene Nachfolgeregelung. „Das macht schon etwas mit einem, wenn man weiß, dass man es in gute Hände übergeben kann“, sagt die 60-Jährige und denkt dabei auch an ihre Mitarbeiter sowie die Kunden. Sie und ihr Mann kennen die Familie von Malte Eberle aus kirchlichen Kreisen schon seit vielen Jahren. Die Voraussetzungen, dass der einst von Stefan Laipples Urgroßvater Gottlob gegründete und über den Großvater Paul Laipple sowie den Vater Martin Laipple vor 35 Jahren an Stefan Laipple übergeben wurde, erfolgreich fortgeführt wird, sind also gegeben.