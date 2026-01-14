Trump will seine Macht auf Grönland ausdehnen. Aus Sicht von Sachverständigen der Vereinten Nationen ist das ein Gebaren aus vergangen geglaubten Zeiten - mit gefährlichen Folgen.

red/KNA 14.01.2026 - 18:48 Uhr

Mehrere Sonderberichterstatter und Experten der Vereinten Nationen haben Andeutungen von US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Aneignung Grönlands kritisiert. Solche Einlassungen erinnerten an "eine Logik der kolonialen Herrschaft, die die internationale Gemeinschaft seit langem ablehnt", erklärten die Sachverständigen am Mittwoch in Genf. Schon die Drohung mit Gewalt verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen.