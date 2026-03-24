Mögliche Budgetkürzung Sparpaket: Abstriche beim Theaterspielplan in Fellbach?
Womöglich regiert auch in Fellbach der kulturelle Rotstift. An diesem Mittwoch werden die Engagements in der Schwabenlandhalle für die nächste Saison vorgestellt.
Womöglich regiert auch in Fellbach der kulturelle Rotstift. An diesem Mittwoch werden die Engagements in der Schwabenlandhalle für die nächste Saison vorgestellt.
Gerade die Kultur hat derzeit angesichts der Misere in den öffentlichen Kassen keinen leichten Stand. Schneller als in anderen Bereichen wird hier geschaut, welche Ausgaben man sich noch leisten kann oder will – oder eben nicht. Wo man speziell in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) im Bereich Kultur Einsparpotenziale sieht, soll in einer Gemeinderatssitzung irgendwann in den nächsten Wochen debattiert und entschieden werden.