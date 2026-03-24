Gerade die Kultur hat derzeit angesichts der Misere in den öffentlichen Kassen keinen leichten Stand. Schneller als in anderen Bereichen wird hier geschaut, welche Ausgaben man sich noch leisten kann oder will – oder eben nicht. Wo man speziell in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) im Bereich Kultur Einsparpotenziale sieht, soll in einer Gemeinderatssitzung irgendwann in den nächsten Wochen debattiert und entschieden werden.

Ob, beziehungsweise in welchem Ausmaß die anvisierten Budgetkürzungen auch das beliebte Musik- und Theaterabonnement in der Schwabenlandhalle tangieren, lässt sich höchstwahrscheinlich bereits an diesem Mittwochabend erfahren. Dann findet die seit vielen Jahren stets bestens besuchte öffentliche Spielplanvorstellung statt.

Welcher TV-Star findet den Weg nach Fellbach?

Die Kulturamtsleiterin Maja Heidenreich und ihre Mitarbeiterin Constanze Clostermeyer-Frank werden detailliert auf die vorgesehenen Aufführungen der Saison 2026/27 eingehen. Welche besondere Inszenierung vorgesehen ist oder welcher Theater- oder Fernsehstar nach den Sommerferien seinen Weg nach Fellbach findet, wird stets als großes Geheimnis gehütet – vorab gibt’s hierzu keinerlei Auskünfte.

Jedenfalls hat das Kulturamt Fellbach nach eigenen Angaben „wieder ein abwechslungsreiches und hochklassiges Programm mit einer Fülle interessanter Stücke und bekannter Schauspielernamen zusammengestellt“. Allerdings ist aus gut unterrichteten Kreisen zu hören, dass das neue Programmheft wegen der reduzierten Zahl eingekaufter Stücke leider dünner ausfällt als bisher.

Zwischendurch Chansons von Édith Piaf

Interessenten können sich hoffentlich dennoch auf eine kurzweilige Veranstaltung freuen, der Eintritt ist frei. Für die musikalische Einstimmung sorgen Tobias Escher (Jazz-Akkordeon) und Florian Vogel (Violine) mit Chansons von Édith Piaf. Dass die legendäre französische Sängerin auch den Einladungsflyer ziert, lässt darauf schließen, dass sie im Theaterspielplan vorkommt. Im Anschluss an Heidenreichs und Clostermeyers Ausführungen besteht bei Wein, Brezeln und Hefezopf Gelegenheit für Gespräche.

Die Spielplanvorstellung beginnt an diesem Mittwoch, 25. März, um 19 Uhr im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle. Der neue Spielplan mit allen Informationen ist tags darauf kostenlos beim Kulturamt und beim i-Punkt erhältlich und steht unter www.theater.fellbach.de zum Download bereit.