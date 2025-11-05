Wo in Deutschland könnte Kohlendioxid im Boden gespeichert werden? Ein Experte erklärt, welche Voraussetzung eine Region erfüllen muss und warum das allein nicht genügt.
05.11.2025 - 16:56 Uhr
Die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid (CCS) ist ein Hoffnungsträger im Kampf gegen die Erderwärmung. Doch die Frage, dass CO2 bei ihnen in der Nähe gelagert werden könnte, macht vielen Menschen Sorgen. Welche Regionen dafür überhaupt geeignet wären, erklärt Franz May von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.