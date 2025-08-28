Gibt es Gespräche des Schiffsbauers mit anderen Rüstungsunternehmen? Der Konzern schweigt - doch gegenüber den Mitarbeitenden äußert sich das Unternehmen zu möglichen Veränderungen.
28.08.2025 - 17:30 Uhr
Bremen - Der Bremer Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL) intensiviert Gespräche über eine mögliche Konsolidierung. Das geht aus einem internen Schreiben des Konzerns an die Belegschaft hervor. Zuvor hatten "Hartpunkt", "Bild" und andere Medien über Pläne des Rüstungskonzerns Rheinmetall berichtet, die Militärwerften von Lürssen kaufen zu wollen. Beide Unternehmen äußerten sich zunächst nicht dazu.