Foto: The Canadian Press via AP/Justin Tang

Derzeit wird über eine EU-Mitgliedschaft Kanadas diskutiert. Dieser Weg ist wohl versperrt, dennoch sollten beide Seiten enger zusammenarbeiten, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 31.03.2025 - 15:38 Uhr

Kanada und die Europäische Union haben ein gemeinsames Problem: Donald Trump. Der US-Präsident hat sowohl gegen EU-Staaten als auch gegen den nördlichen Nachbarn Zölle verhängt, was in den betroffenen Ländern wirtschaftliche Sorgen auslöst. Mehr noch, Trump spekulierte sogar offen über einen Anschluss Kanadas an die USA.