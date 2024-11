Beim Geld liegen sie weit auseinander. Dennoch sind Arbeitgeber und die IG Metall optimistisch, dass ein Pilotabschluss für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie gelingt.

dpa 11.11.2024 - 17:04 Uhr

Hamburg - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie sind Arbeitgeber und die IG Metall in die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde gestartet. Kurz vor Beginn zeigten sich beide Seiten in Hamburg vorsichtig optimistisch, dass es in der vierten Verhandlungsrunde zu einem Abschluss kommen könnte. Allerdings liegen sie vor allem beim Geld weit auseinander. Entsprechend wollen sich die Verhandler viel Zeit nehmen. Sollte es zu einem Abschluss kommen, wird dieser voraussichtlich erst tief in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden erwartet.