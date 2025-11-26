Festnahmen im Präsidentenpalast, Chaos in der Hauptstadt: Im westafrikanischen Guinea-Bissau spitzt sich die Lage nach der Wahl zu. Der Staatschef warnt vor einem Umsturz.
Bissau - Wenige Tage nach einer Wahl in Guinea-Bissau droht ein gewaltsamer Umsturz in dem westafrikanischen Küstenland. Präsident Umaro Sissoco Embaló sagte dem französischen Magazin "Jeune Afrique" zufolge, er sei am Mittwochmittag in seinem Büro im Präsidentenpalast festgenommen worden. Er beschuldigte den Stabschef der Armee, einen Staatsstreich gegen ihn anzuführen, wie das Magazin weiter berichtete. Medienberichten zufolge waren in der Hauptstadt Bissau zeitweise Schüsse zu hören.