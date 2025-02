In Offenburg entdeckt eine Zeugin am Dienstag eine schwer verletzte Frau. Die Verletzte stirbt kurze Zeit später. Die Polizei hat nun die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet. Wer hat etwas gesehen?

Gülay Alparslan /AFP 12.02.2025 - 09:56 Uhr

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Dienstag in Offenburg hat die Kriminalpolizei Offenburg die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet. Wie die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gibt, sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen liefen noch in der Nacht auf Hochtouren und würden auch am Mittwoch fortgesetzt.