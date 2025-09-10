Die Grünen haben die anderen demokratischen Fraktionen zu einem Gespräch über ein mögliches AfD-Verbot eingeladen. Für die Union ist die Angelegenheit besonders heikel.
Es ist nun eine Woche her, dass die Grünen eine Einladung verschickten. Vier Absätze, verteilt auf zwei Seiten, gerichtet an die Fraktionschefs von Union, SPD und Linken, unterschrieben von Britta Haßelmann und Katharina Dröge, die die Grünen im Bundestag führen. Sie laden darin zu einem Gespräch ein, am besten noch in der ersten Sitzungswoche. Es soll um die Frage gehen, ob es notwendig ist, ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten – und wenn ja, wie man dabei vorgeht.