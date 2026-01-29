Tatort Asylunterkunft: Nach dem Fund einer Leiche geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Wer war das Opfer – und was weiß die Polizei über die Hintergründe der Tat?

red/dpa/lsw 29.01.2026 - 14:44 Uhr

In einer Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist die Leiche eines 21 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er umgebracht wurde. Sie hat eine Sonderkommission eingerichtet. Angaben zu einem Verdacht oder einer Festnahme machte ein Sprecher auf Nachfrage nicht.