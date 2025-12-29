Mittelständische Unternehmen in Leonberg und der Region können bei einer Zusammenarbeit mit Start-ups vom neuen Innovationsgutschein „Mittelstand trifft Start-ups“ profitieren.

Mittelständische Unternehmen in Leonberg und der Region können ab Januar 2026 bei einer Zusammenarbeit mit Start-ups vom neuen Innovationsgutschein „Mittelstand trifft Start-ups“ und einer Förderung von 20 000 Euro profitieren. Die städtische Wirtschaftsförderung berät die Leonberger Unternehmen zum Programm und unterstützt bei der Vermittlung von Kontakten zu Start-ups.

Start-ups als Innovationstreiber, Mittelständler mit Marktzugang „Als Innovationstreiber und Anbieter neuer Technologien können Start-ups einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse der etablierten Unternehmen des Mittelstands leisten“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Mittelständische Unternehmen seien aus der Perspektive von Start-ups spannende Partner für Pilotprojekte und Kooperationen. „Während Start-ups innovative Technologien in eine Zusammenarbeit einbringen können, verfügen etablierte kleine und mittlere Unternehmen über den Marktzugang, Branchen Expertise und langjährige Erfahrung.“

Um diese Kooperationen gezielt zu fördern, erweitert das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus ab Januar 2026 sein Förderprogramm der Innovationsgutscheine um den Gutschein „Mittelstand trifft Start-ups“. Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg.

Informationen beim Wirtschaftsförderer der Stadt Leonberg

Informationen zum Förderprogramm stellt die L-Bank auf ihrer Webseite bereit. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Leonberg, Benjamin Schweizer, steht für dieses Projekt beratend zur Seite. Interessierte Unternehmen sowie Start-ups können sich an ihn wenden, per E Mail an b.schweizer@leonberg.de oder telefonisch unter 0 71 52/9 90 10 14.