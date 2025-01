Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwoch in Möglingen von einem 14-Jährigen Geld gefordert. Als der seine 20 Euro nicht hergeben wollte, hagelte es Schläge.

Julia Amrhein 23.01.2025 - 11:47 Uhr

Ein 14-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in Möglingen von Gleichaltrigen verprügelt und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte die sechsköpfige Gruppe den Jugendlichen gegen 14 Uhr auf einem Trampelpfad zwischen einem Drogeriemarkt und einer Sporthalle in der Ludwigsburger Straße angesprochen.