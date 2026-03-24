Ein Autofahrer steht in Möglingen verzweifelt in einer Parkbucht und bittet um Geld für Benzin. Ein 68-Jähriger will ihm helfen – und wird um eine dreistellige Summe gebracht.

Julia Amrhein 24.03.2026 - 10:52 Uhr

Ein Betrüger hat am Samstag die Hilfsbereitschaft eines 68-Jährigen ausgenutzt, der einem vermeintlich gestrandeten Autofahrer Geld „geliehen“ hat. Wie die Polizei mitteilt, stand der Unbekannte zwischen 15.30 und 16 Uhr mit einem grauen Audi in einer Parkbucht an der Ludwigsburger Straße in Möglingen und versuchte, durch Winken auf sich aufmerksam zu machen.