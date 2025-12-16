Unbekannte werfen seit Anfang Dezember immer wieder Eier auf Autos und Häuser in Möglingen. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene. Was steckt hinter den Attacken?

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Unbekannte Eierwerfer treiben seit Anfang Dezember in Möglingen ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits zu mehreren Vorfällen. Seinen Anfang nahm alles in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember, als Eier gegen eine Hauswand in der Mörikestraße geworfen wurden. Direkt am Abend des 5. Dezember fuhr zudem eine 67-jährige Autofahrerin gegen 18.30 Uhr die Ludwigsburger Straße entlang, als plötzlich ein Ei auf ihrer Windschutzscheibe zerschellte. Laut Polizei bremste die Frau daraufhin kontrolliert ab.

 

Polizei sucht mögliche weitere Betroffene

Weiter gingen die Eierwürfe dann am 8. Dezember, als ein Anwohner der Wilhelmstraße feststellen musste, dass sein Balkon von Unbekannten mit Eiern besudelt worden war. Ein weiterer Fall wurde schließlich diesen Montag gegen 14 Uhr gemeldet: Die Eingangstüre eines Hauses in der Teckstraße war ebenfalls mit Eiern beworfen worden. Personen, die Hinweise zu den Taten geben können oder selbst Opfer wurden, werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 1 50 01 70 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.