Unbekannte werfen seit Anfang Dezember immer wieder Eier auf Autos und Häuser in Möglingen. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene. Was steckt hinter den Attacken?

Julia Amrhein 16.12.2025 - 11:21 Uhr

Unbekannte Eierwerfer treiben seit Anfang Dezember in Möglingen ihr Unwesen. Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits zu mehreren Vorfällen. Seinen Anfang nahm alles in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember, als Eier gegen eine Hauswand in der Mörikestraße geworfen wurden. Direkt am Abend des 5. Dezember fuhr zudem eine 67-jährige Autofahrerin gegen 18.30 Uhr die Ludwigsburger Straße entlang, als plötzlich ein Ei auf ihrer Windschutzscheibe zerschellte. Laut Polizei bremste die Frau daraufhin kontrolliert ab.