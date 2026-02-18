Beim Veilchendienstagszug in Mönchengladbach ist eine 23-jährige Ordnerin von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Am Tag danach informiert die Polizei über den aktuellen Stand.

dpa 18.02.2026 - 08:23 Uhr

Mönchengladbach - Nach dem schweren Unfall bei einem Karnevalsumzug in Mönchengladbach ist der Gesundheitszustand der schwerstverletzten Ordnerin weiterhin kritisch. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Morgen auf Nachfrage mit. "Die Frau schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wir sind froh, dass sie die Nacht überstanden hat", sagte eine Sprecherin.