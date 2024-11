Leerstand von Immobilien Warum stehen in Mönsheim so viele Wohnungen leer?

Während es vielerorts an Wohnraum fehlt, stehen dennoch Wohnungen oder ganze Gebäude in Leonberg und Umgebung leer – besonders viele in Mönsheim und Heimsheim. Was steht dort leer und was können Kommunen dagegen tun?