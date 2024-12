Ehrenamtliche Arbeit für Mitmenschen ist eine wichtige Säule im sozialen Netzwerk Mönsheim und in zahlreichen Vereinen.

Brunhilde Arnold 04.12.2024 - 17:03 Uhr

Die vielen ehrenamtlich Engagierten in der Gemeinde sichtbar machen – das war die Idee von Helmut Mischke und Volker Arnold. Die beiden Hobbyfotografen vom Mönsheimer Fototreff haben dies in Form eines Fotokunstprojekts realisiert, das sie jetzt, wie könnte es passender sein, beim Ehrenamtsabend der Gemeinde vorgelegt haben. 63 Ehrenamtliche jeden Alters zeigen in ausdrucksstarken Porträtfotos Gesicht und nennen in kurzen Statements die Gründe für ihr Engagement.