Der Mörder von Tabitha E. ist im Frühjahr wegen einer Vergewaltigung verurteilt worden. Dabei wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil ist nun rechtskräftig.
12.09.2025 - 11:28 Uhr
Das Landgericht Stuttgart hat im März den damals 37-jährigen Mörder von Tabitha E. aus Asperg auch der Vergewaltigung einer 15-Jährigen für schuldig befunden. Im Urteil wurde darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Gegen diese Entscheidung hatte der heute 38-Jährige damals Revision eingelegt – welche vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe nun als „offensichtlich unbegründet“ verworfen worden ist.