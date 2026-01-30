Das Mörike-Gymnasium Ludwigsburg verstärkt den Bereich Naturwissenschaften – mit einem Alleinstellungsmerkmal in der Stadt.
30.01.2026 - 14:00 Uhr
Wie funktioniert eigentlich eine Taschenlampe? Warum bleibt mein Tee in der Thermoskanne stundenlang warm? Und wie schaffe ich es, dass ein kleiner Roboter losfährt? Fragen wie diese stellen Kinder ganz selbstverständlich – und hier setzt ein neues naturwissenschaftliches Vorprofil an, das ab dem Schuljahr 2026/27 am Mörike-Gymnasium in Ludwigsburg starten wird. Das teilt die Schule mit.