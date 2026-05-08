Mörike-Gymnasium Stuttgart Was geschieht, wenn ein Rektor zur „Dienstbesprechung“ bittet?
Am Donnerstagmorgen bat der Rektor des Stuttgarter Mörike-Gymnasiums zur „Dienstbesprechung“. Das Kollegium versammelte sich – und erlebte eine Überraschung.
Am Donnerstagmorgen bat der Rektor des Stuttgarter Mörike-Gymnasiums zur „Dienstbesprechung“. Das Kollegium versammelte sich – und erlebte eine Überraschung.
Wenn dieser Tage die Verantwortlichen von Firmen oder städtischen Ämtern zu einer „Dienstbesprechung“ bitten, gehen ziemlich viele Warnlampen an. Gut gefüllt ist denn auch am Donnerstagmorgen das Lehrerzimmer im Evangelischen Mörike-Gymnasium in Stuttgart. Rektor Daniel Steiner hat – genau – zur „Dienstbesprechung“ gebeten.