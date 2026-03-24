Mit dem FC Liverpool gewann Mohamed Salah so gut wie alles, was man im Clubfußball gewinnen kann. Nach der Saison und neun Jahren verabschiedet sich der Ägypter von dem Verein.
Nach neun Jahren im Verein verlässt Fußball-Star Mohamed Salah den FC Liverpool. Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze des Clubs in der Premiere-League-Ära geht nach dem Ende der Saison, wie der englische Traditionsverein bekanntgab. Obwohl der Vertrag noch bis 2027 gültig war, einigten sich beide Seiten auf ein früheres Ausscheiden.