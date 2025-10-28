Für die Autofahrer heißt es auf regennasser Fahrbahn besonders vorsichtig zu sein. Für den Betrachter hat der Herbst dieser Tage ein buntes Spektakel zu bieten.

Franziska Kleiner 28.10.2025 - 09:00 Uhr

Die Ambivalenz des Herbstes kommt auch im Wald zum Ausdruck: Die Regentropfen bleiben in den Bäumen hängen, die im Schatten sich durch das Krummbachtal schlängelnde Straße, die Gerlingen, Leonberg und Stuttgart verbindet, bleibt lange nass. Die Gefahr für Autofahrer und Motorradfahrer wächst in diesen Tagen, in denen doch zugleich die Bäume sich wandeln und sich in ganzer Farbenpracht zeigen.