Thailand bangt um Prinzessin Bha. Der beliebte Adelsspross liegt seit 2022 im Koma. Nach Wochen der Sorge wegen einer Infektion gibt der Palast jetzt leichte Entwarnung. Was sagen die Ärzte?
01.09.2025 - 06:54 Uhr
Bangkok - Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos in einem Krankenhaus in Bangkok. Nach einer kürzlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands gibt der Palast nun leichte Entwarnung: Der Allgemeinzustand der 46-Jährigen habe sich nach Komplikationen wegen einer Blutvergiftung insgesamt verbessert, hieß es in einer Mitteilung des königlichen Haushaltsbüros. Ihr Blutdruck sei trotz des Absetzens blutdrucksteigernder Medikamente mittlerweile konstant.