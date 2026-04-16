Als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren haben die «Artemis 2»-Astronauten den Mond umrundet. Zurück auf der Erde erzählen sie jetzt erstmals ausführlich davon.

dpa 16.04.2026 - 22:32 Uhr

Houston - Die Landung zurück auf der Erde hat sich nach Angaben der vier Astronauten, die als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, angefühlt wie ein Rückwärtssprung von einem Hochhaus. "Wenn man rückwärts von einem Wolkenkratzer springen würde, so hat es sich fünf Sekunden lang angefühlt - und es war herrlich", sagte der US-Astronaut Victor Glover bei der ersten Pressekonferenz der "Artemis 2"-Crew seit der Rückkehr von ihrer Mondmission vor rund einer Woche.